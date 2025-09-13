05:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Борнмут
23.11.2024 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
24.09.2023 Англия - Премьер-лига 6-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Борнмут
04.04.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Борнмут
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Борнмут3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Борнмут
13.04.2019 Англия - Премьер-лига 34-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 5Борнмут
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Борнмут1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 1Борнмут
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 0
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 4 : 2Борнмут
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close