Суббота 13 сентября
Атлетико - Вильярреал 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Атлетико М
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Вильярреал, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Атлетико М1 : 1Вильярреал
19.08.2024 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
01.04.2024 Испания - Примера 30-й тур Вильярреал1 : 2Атлетико М
12.11.2023 Испания - Примера 13-й тур Атлетико М3 : 1Вильярреал
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
21.08.2022 Испания - Примера 2-й тур Атлетико М0 : 2Вильярреал
09.01.2022 Испания - Примера 20-й тур Вильярреал2 : 2Атлетико М
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Атлетико М2 : 2Вильярреал
28.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Вильярреал0 : 2Атлетико М
03.10.2020 Испания - Примера 5-й тур Атлетико М0 : 0Вильярреал
30.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Атлетико М
23.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Атлетико М1 : 1
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 1Атлетико М
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Атлетико М
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Атлетико М
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Вильярреал
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Вильярреал5 : 0
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вильярреал0 : 2
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Хетафе36
7 Эльче35
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Алавес34
12 Севилья33
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

