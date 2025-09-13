05:46 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Кальяри - Парма 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
13 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Кальяри
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Парма, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
Парма
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Испания Карлос Куэста
История личных встреч
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Кальяри2 : 1Парма
30.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Парма2 : 3Кальяри
03.06.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Парма0 : 0Кальяри
30.05.2023 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Кальяри3 : 2Парма
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Парма2 : 1Кальяри
03.12.2022 Италия - Серия B Серия В. 15-й тур Кальяри1 : 1Парма
17.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Кальяри4 : 3Парма
16.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Парма0 : 0Кальяри
01.02.2020 Италия - Серия А 22-й тур Кальяри2 : 2Парма
15.09.2019 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 3Кальяри
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Кальяри
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри1 : 1
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кальяри1 : 1 5 : 4
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 0Кальяри
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Кальяри3 : 0
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Парма1 : 1
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 0Парма
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Парма2 : 0
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 3Парма
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Парма0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close