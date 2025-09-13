Кальяри - Парма 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 15:00
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
13 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Парма, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кальяри
Кальяри
Парма
Парма
Главные тренеры
|Фабио Пизакане
|Карлос Куэста
История личных встреч
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|30.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|03.06.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0
|30.05.2023
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|3 : 2
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|2 : 1
|03.12.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 15-й тур
|1 : 1
|17.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|4 : 3
|16.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|0 : 0
|01.02.2020
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|15.09.2019
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|3 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 3
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0