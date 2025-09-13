05:46 ()
Ювентус - Интер 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 18:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
13 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Ювентус
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Ювентус1 : 0Интер М
27.10.2024 Италия — Серия А 9-й тур Интер М4 : 4Ювентус
04.02.2024 Италия - Серия А 23-й тур Интер М1 : 0Ювентус
26.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Ювентус1 : 1Интер М
26.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 2-й матч Интер М1 : 0Ювентус
04.04.2023 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус1 : 1Интер М
19.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Интер М0 : 1Ювентус
06.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 13-й тур Ювентус2 : 0Интер М
11.05.2022 Кубок Италии Финал Ювентус2 : 4 ДВИнтер М
03.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус0 : 1Интер М
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Ювентус
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус2 : 0
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ювентус2 : 2
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Интер М1 : 2
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Интер М5 : 0
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Интер М2 : 0
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Интер М
08.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

