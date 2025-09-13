Ювентус - Интер 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 18:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
13 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Интер М, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Интер М
Милан
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Кристиан Киву
История личных встреч
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|27.10.2024
|Италия — Серия А
|9-й тур
|4 : 4
|04.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 1
|26.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|04.04.2023
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 13-й тур
|2 : 0
|11.05.2022
|Кубок Италии
|Финал
|2 : 4 ДВ
|03.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0