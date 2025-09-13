05:46 ()
Вольфсбург - Кёльн 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 15:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
13 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Вольфсбург
Кёльн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Кёльн, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Кёльн
Кёльн
Главные тренеры
Нидерланды Паул Симонис
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Вольфсбург1 : 1Кёльн
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Кёльн1 : 2Вольфсбург
25.02.2023 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн0 : 2Вольфсбург
03.09.2022 Германия - Бундеслига 5-й тур Вольфсбург2 : 4Кёльн
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Кёльн0 : 1Вольфсбург
14.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Вольфсбург2 : 3Кёльн
03.04.2021 Германия - Бундеслига 27-й тур Вольфсбург1 : 0Кёльн
05.12.2020 Германия - Бундеслига 10-й тур Кёльн2 : 2Вольфсбург
18.01.2020 Германия - Бундеслига 18-й тур Кёльн3 : 1Вольфсбург
17.08.2019 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 1Кёльн
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Вольфсбург1 : 1
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 3Вольфсбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 9Вольфсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 1Вольфсбург
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вольфсбург2 : 2
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Кёльн4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 1Кёльн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Кёльн
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Кёльн4 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Кёльн4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
3
Лига чемпионов
Кёльн26
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Аугсбург23
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 Унион23
11 РБ Лейпциг23
12 Байер21
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

