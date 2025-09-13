Фейеноорд - Херенвен 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 3
|16.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|6 : 1
|01.03.2023
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 1
|12.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|1 : 2
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|22.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 1
|17.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 3
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 4
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|06.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Фейеноорд
|3
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|9
|Спарта
|4
|6
|10
|Фортуна
|3
|4
|11
|Волендам
|4
|4
|12
|Телстар
|4
|4
|13
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|14
|Твенте
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0