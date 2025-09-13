05:47 ()
Фейеноорд - Херенвен 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 21:00
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
13 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Фейеноорд
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Херенвен, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Херенвен2 : 0Фейеноорд
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Фейеноорд3 : 0Херенвен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 3Фейеноорд
16.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Фейеноорд6 : 1Херенвен
01.03.2023 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен0 : 1Фейеноорд
12.02.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен1 : 2Фейеноорд
13.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд0 : 0Херенвен
22.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен0 : 3Фейеноорд
22.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фейеноорд3 : 1Херенвен
17.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Херенвен4 : 3Фейеноорд
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 4Фейеноорд
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 1 : 2Фейеноорд
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 5 : 2Фейеноорд
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фейеноорд2 : 0
06.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Фейеноорд2 : 1
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Херенвен2 : 2
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Херенвен1 : 2
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Херенвен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Херенвен1 : 1
22.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала 4 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

  • Чемпионат Европы
