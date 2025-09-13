Морейренсе - Риу Аве 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
13 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Риу Аве, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|13.04.2025
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|02.03.2024
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|01.10.2023
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|31.10.2020
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 0
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|03.05.2019
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 2
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Фамаликан
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Спортинг
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Бенфика
|3
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Арока
|4
|5
|9
|Насьонал
|4
|4
|10
|Санта-Клара
|4
|4
|11
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|12
|Риу Аве
|3
|3
|13
|Эштрела
|4
|3
|14
|Каза Пия
|4
|3
|15
|Эшторил
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|1
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|4
|1