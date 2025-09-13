05:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Свернуть список

Морейренсе - Риу Аве 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:30
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
13 Сентября 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Морейренсе
Риу Аве

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Морейренсе - Риу Аве, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Главные тренеры
ГрецияСотирис Силайдопулос
История личных встреч
13.04.2025Португалия — Примейра29-й турМорейренсе0 : 2Риу Аве
30.11.2024Португалия — Примейра12-й турРиу Аве3 : 2Морейренсе
02.03.2024Португалия — Примейра24-й турМорейренсе0 : 0Риу Аве
01.10.2023Португалия — Примейра7-й турРиу Аве0 : 4Морейренсе
14.03.2021Португалия - Примейра23-й турМорейренсе1 : 1Риу Аве
31.10.2020Португалия - Примейра6-й турРиу Аве2 : 0Морейренсе
12.06.2020Португалия - Примейра26-й турМорейренсе0 : 1Риу Аве
30.10.2019Португалия - Примейра9-й турРиу Аве1 : 1Морейренсе
03.05.2019Португалия - Примейра32-й турМорейренсе1 : 2Риу Аве
02.01.2019Португалия - Примейра15-й турРиу Аве1 : 2Морейренсе
29.08.2025Португалия — Примейра4-й тур2 : 0Морейренсе
23.08.2025Португалия — Примейра3-й турМорейренсе2 : 0
17.08.2025Португалия — Примейра2-й тур0 : 1Морейренсе
10.08.2025Португалия — Примейра1-й турМорейренсе2 : 1
17.05.2025Португалия — Примейра34-й тур0 : 3Морейренсе
31.08.2025Португалия — Примейра4-й турРиу Аве2 : 2
23.08.2025Португалия — Примейра3-й тур3 : 3Риу Аве
17.08.2025Португалия — Примейра2-й турРиу Аве1 : 1
07.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20254 : 0Риу Аве
16.05.2025Португалия — Примейра34-й турРиу Аве1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Фамаликан410
3
Лига Европы
Спортинг49
4
Лига конференций
Бенфика39
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Арока45
9 Насьонал44
10 Санта-Клара44
11 Витория Гимарайнш44
12 Риу Аве33
13 Эштрела43
14 Каза Пия43
15 Эшторил42
16
Стыковая зона
Алверка41
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close