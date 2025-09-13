05:48 ()
БКМА - Алашкерт 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
БКМА
Алашкерт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Алашкерт, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БКМА
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0Алашкерт
27.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0БКМА
07.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА1 : 0Алашкерт
28.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Алашкерт0 : 0БКМА
27.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур БКМА0 : 6Алашкерт
25.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Алашкерт1 : 0БКМА
19.08.2023 Армения - Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 4Алашкерт
16.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Алашкерт1 : 2БКМА
10.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур БКМА1 : 1Алашкерт
30.10.2022 Армения - Премьер-лига 14-й тур Алашкерт1 : 0БКМА
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 0 : 0БКМА
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 0
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур БКМА2 : 1
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 2 : 2БКМА
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Алашкерт2 : 0
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Алашкерт
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Алашкерт3 : 0
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Алашкерт1 : 2
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Алашкерт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Алашкерт49
3
Лига конференций
Арарат-Армения37
4 Пюник47
5 Ноа36
6 БКМА46
7 Ван45
8 Гандзасар53
9 Ширак52
10
Зона вылета
Арарат51

