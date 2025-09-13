БКМА - Алашкерт 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 16:00
13 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БКМА - Алашкерт, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
БКМА
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
|27.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|07.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|27.02.2024
|Армения - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|25.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 4
|16.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|10.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|3
|7
|4
|Пюник
|4
|7
|5
|Ноа
|3
|6
|6
|БКМА
|4
|6
|7
|Ван
|4
|5
|8
|Гандзасар
|5
|3
|9
|Ширак
|5
|2
| 10
Зона вылета
|Арарат
|5
|1