Атырау - Тобол 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 14:00
13 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Атырау
Тобол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Тобол, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атырау
Атырау
Тобол
Костанай
История личных встреч
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Тобол5 : 0Атырау
31.08.2024 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Тобол1 : 1Атырау
23.06.2024 Казахстан — Премьер-лига 12-й тур Атырау0 : 0Тобол
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур Тобол1 : 0Атырау
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Атырау3 : 0Тобол
10.09.2022 Казахстан - Премьер-лига 19-й тур Тобол0 : 2Атырау
22.04.2022 Казахстан - Премьер-лига 7-й тур Атырау2 : 1Тобол
27.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Атырау0 : 1Тобол
09.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Тобол2 : 0Атырау
24.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Тобол2 : 0Атырау
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 0 : 0Атырау
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 0 : 0Атырау
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Атырау1 : 1
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 2 : 2Атырау
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 0 : 1Атырау
23.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Тобол2 : 0
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур 2 : 3Тобол
02.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Тобол
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур Тобол1 : 3
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур 0 : 0Тобол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана2146
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2146
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2044
4 Актобе2139
5 Елимай2238
6 Окжетпес2232
7 Женис2131
8 Ордабасы2128
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2220
11 Кайсар2219
12 Улытау2117
13
Зона вылета
Туран2215
14
Зона вылета
Атырау2212

