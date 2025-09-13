Атырау - Тобол 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 14:00
13 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Тобол, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Тобол
Костанай
История личных встреч
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|5 : 0
|31.08.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|23.06.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 0
|10.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|22.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|27.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|02.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Астана
|21
|46
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|21
|46
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Тобол
|20
|44
|4
|Актобе
|21
|39
|5
|Елимай
|22
|38
|6
|Окжетпес
|22
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|21
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|22
|20
|11
|Кайсар
|22
|19
|12
|Улытау
|21
|17
| 13
Зона вылета
|Туран
|22
|15
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12