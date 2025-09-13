Металлист 1925 - Шахтёр 13 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-09-2025 17:00
13 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Шахтёр, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|03.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|29.07.2023
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|05.03.2023
|Украина - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 7
|23.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|09.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|04.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|31.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|4
|7
|9
|Кудровка
|4
|7
|10
|Полесье
|4
|3
|11
|Рух В
|4
|3
|12
|Полтава
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Верес
|4
|3
| 14
Стыковая зона
|Карпаты
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0
| 16
Зона вылета
|Александрия
|4
|0