Суббота 13 сентября
Металлист 1925 - Шахтёр 13 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-09-2025 17:00
13 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Металлист 1925
Шахтёр

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Шахтёр, которое состоится 13 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
03.12.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
29.07.2023 Украина - Премьер-лига 1-й тур Металлист 19251 : 2Шахтёр
05.03.2023 Украина - Премьер-лига 16-й тур Металлист 19250 : 7Шахтёр
23.08.2022 Украина - Премьер-лига 1-й тур Шахтёр0 : 0Металлист 1925
13.08.2021 Украина - Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0Металлист 1925
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Металлист 19252 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 4Металлист 1925
09.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Металлист 1925
04.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Металлист 19250 : 0
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Металлист 19251 : 2
31.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Шахтёр2 : 0
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 1 : 2 ДВШахтёр
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Шахтёр1 : 1
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Шахтёр
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Шахтёр0 : 0 3 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы47
9 Кудровка47
10 Полесье43
11 Рух В43
12 Полтава43
13
Стыковая зона
Верес43
14
Стыковая зона
Карпаты43
15
Зона вылета
Эпицентр40
16
Зона вылета
Александрия40

