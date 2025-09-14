Ротор - КАМАЗ 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - КАМАЗ, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ротор
Волгоград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
|Денис Константинович Бояринцев
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 4
|19.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|1 : 0
|06.04.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|31-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|1 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа A. 1-й тур
|2 : 2
|02.08.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|22-й тур
|1 : 0
|30.03.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|2-й тур
|2 : 0
|23.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|19-й тур
|3 : 1
|21.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|2-й тур
|0 : 5
|11.09.1996
|Чемпионат России Высшая лига - 1996
|24-й тур
|0 : 0
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 0
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 6
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 2
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 1
|07.09.2025
|Россия — Лига PARI
|9-й тур
|1 : 1
|03.09.2025
|Россия — Лига PARI
|8-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|3 : 1
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|9
|22
| 2
Повышение
|Урал
|9
|20
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|9
|20
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|9
|18
|5
|Челябинск
|9
|17
|6
|Ротор
|9
|17
|7
|Арсенал Т
|9
|13
|8
|Родина
|9
|13
|9
|Шинник
|9
|12
|10
|Волга Ул
|10
|11
|11
|СКА-Хабаровск
|9
|9
|12
|Уфа
|9
|9
|13
|Енисей
|9
|9
|14
|Нефтехимик
|9
|8
|15
|Черноморец
|9
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|10
|6
| 17
Зона вылета
|Чайка
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Сокол
|9
|4