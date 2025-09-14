22:33 ()
Ротор - КАМАЗ 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
14 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 10-й тур
Главный судья: Евгений Галимов (Екатеринбург, Россия);
Ротор
КАМАЗ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - КАМАЗ, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
Россия Денис Константинович Бояринцев
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
11.05.2025 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур КАМАЗ0 : 4Ротор
19.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
06.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 31-й тур КАМАЗ0 : 2Ротор
25.09.2021 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа A. 1-й тур Ротор2 : 2КАМАЗ
02.08.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 22-й тур Ротор1 : 0КАМАЗ
30.03.2010 Россия - Первый дивизион - 2010 2-й тур КАМАЗ2 : 0Ротор
23.07.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 19-й тур Ротор3 : 1КАМАЗ
21.03.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 2-й тур КАМАЗ0 : 5Ротор
11.09.1996 Чемпионат России Высшая лига - 1996 24-й тур КАМАЗ0 : 0Ротор
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур Ротор1 : 0
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 6Ротор
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Ротор1 : 2
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Ротор3 : 0
16.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 1Ротор
07.09.2025 Россия — Лига PARI 9-й тур КАМАЗ1 : 1
03.09.2025 Россия — Лига PARI 8-й тур 0 : 2КАМАЗ
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур 1 : 1КАМАЗ
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур КАМАЗ3 : 1
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 3КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел922
2
Повышение
Урал920
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс920
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ918
5 Челябинск917
6 Ротор917
7 Арсенал Т913
8 Родина913
9 Шинник912
10 Волга Ул1011
11 СКА-Хабаровск99
12 Уфа99
13 Енисей99
14 Нефтехимик98
15 Черноморец96
16
Зона вылета
Торпедо М106
17
Зона вылета
Чайка96
18
Зона вылета
Сокол94

