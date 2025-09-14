22:33 ()
Бёрнли - Ливерпуль 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Бёрнли
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ливерпуль, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Словакия вр Мартин Дубравка
22 Перу зщ Оливер Сонне
2 Англия зщ Кайл Уокер
18 Швеция зщ Яльмар Экдаль
5 Франция зщ Максим Эстеве
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
8 Франция пз Лесли Угочукву
24 Ирландия пз Джош Каллен
11 Англия нп Джейдон Энтони
9 ЮАР нп Лайл Фостер
1 Бразилия вр Алисон Бекер
12 Северная Ирландия зщ Конор Брэдли
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Англия Скотт Паркер
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ливерпуль3 : 1Бёрнли
26.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Бёрнли0 : 2Ливерпуль
13.02.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 1Ливерпуль
21.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Ливерпуль2 : 0Бёрнли
19.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Бёрнли0 : 3Ливерпуль
21.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Ливерпуль0 : 1Бёрнли
11.07.2020 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 1Бёрнли
31.08.2019 Англия - Премьер-лига 4-й тур Бёрнли0 : 3Ливерпуль
10.03.2019 Англия - Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль4 : 2Бёрнли
05.12.2018 Англия - Премьер-лига 15-й тур Бёрнли1 : 3Ливерпуль
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 3 : 2Бёрнли
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Бёрнли2 : 1
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Бёрнли2 : 0
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Бёрнли
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Бёрнли0 : 1
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 0
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 3Ливерпуль
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 2
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал 2 : 2 3 : 2Ливерпуль
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

Отзывы и комментарии к матчу

