Бёрнли - Ливерпуль 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ливерпуль, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|22
|зщ
|Оливер Сонне
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|18
|зщ
|Яльмар Экдаль
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|24
|пз
|Джош Каллен
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|9
|нп
|Лайл Фостер
|1
|вр
|Алисон Бекер
|12
|зщ
|Конор Брэдли
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Скотт Паркер
|Арне Слот
История личных встреч
|10.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 1
|26.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|13.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|21.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|19.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 3
|21.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
|11.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|10.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|4 : 2
|05.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|25.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 3
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0