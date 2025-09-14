Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|82
|зщ
|Рико Льюис
|45
|зщ
|Абдукодир Хусанов
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|16
|пз
|Родри
|52
|пз
|Оскар Бобб
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|13
|пз
|Патрик Доргу
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Рубен Аморим
История личных встреч
|06.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|10.08.2024
|Суперкубок Англии — 2024
|Финал
|1 : 1 7 : 6
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 2 12 : 11
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Кристал Пэлас
|3
|5
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|4
|11
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|4
|12
|Лидс Юнайтед
|3
|4
|13
|Манчестер Сити
|3
|3
|14
|Бёрнли
|3
|3
|15
|Брентфорд
|3
|3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|18
|Фулхэм
|3
|2
|19
|Астон Вилла
|3
|1
|20
|Вулверхэмптон
|3
|0