Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
14 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
82 Англия зщ Рико Льюис
45 Узбекистан зщ Абдукодир Хусанов
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родри
52 Норвегия пз Оскар Бобб
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Турция вр Алтай Байындыр
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
13 Дания пз Патрик Доргу
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
06.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
10.08.2024 Суперкубок Англии — 2024 Финал Манчестер Сити1 : 1 7 : 6Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Манчестер Сити
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити0 : 2
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Манчестер Сити
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Манчестер Сити
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Манчестер Сити3 : 4 ДВ
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 2 : 2 12 : 11Манчестер Юнайтед
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 1Манчестер Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Манчестер Юнайтед1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль39
2
Лига чемпионов
Челси37
3
Лига чемпионов
Арсенал36
4
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Кристал Пэлас35
9 Манчестер Юнайтед34
10 Ноттингем Форест34
11 Брайтон энд Хоув Альбион34
12 Лидс Юнайтед34
13 Манчестер Сити33
14 Бёрнли33
15 Брентфорд33
16 Вест Хэм Юнайтед33
17 Ньюкасл Юнайтед32
18 Фулхэм32
19 Астон Вилла31
20 Вулверхэмптон30

