Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Осасуна - Райо Вальекано 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 18:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
14 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Осасуна
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Италия Алессио Лиши
Испания Иньиго Перес
История личных встреч
19.01.2025 Испания — Примера 20-й тур Осасуна1 : 1Райо Вальекано
16.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Райо Вальекано3 : 1Осасуна
20.04.2024 Испания - Примера 32-й тур Райо Вальекано2 : 1Осасуна
15.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Осасуна1 : 0Райо Вальекано
14.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Райо Вальекано2 : 1Осасуна
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Осасуна2 : 1Райо Вальекано
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Райо Вальекано0 : 3Осасуна
02.10.2021 Испания - Примера 8-й тур Осасуна1 : 0Райо Вальекано
02.02.2018 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Осасуна1 : 1Райо Вальекано
10.09.2017 Испания - Сегунда Сегунда. 4-й тур Райо Вальекано0 : 3Осасуна
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Осасуна
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Осасуна
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Осасуна
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Осасуна2 : 0
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур Райо Вальекано1 : 1
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Райо Вальекано4 : 0
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Райо Вальекано
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 1Райо Вальекано
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид39
2
Лига чемпионов
Атлетик Б39
3
Лига чемпионов
Вильярреал37
4
Лига чемпионов
Барселона37
5
Лига Европы
Эспаньол37
6
Лига конференций
Эльче46
7 Хетафе36
8 Бетис45
9 Валенсия34
10 Райо Вальекано34
11 Севилья44
12 Алавес34
13 Осасуна33
14 Сельта43
15 Овьедо33
16 Реал Сосьедад32
17 Атлетико М32
18
Зона вылета
Мальорка31
19
Зона вылета
Леванте30
20
Зона вылета
Жирона30

