Осасуна - Райо Вальекано 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 18:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
14 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Райо Вальекано, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Алессио Лиши
|Иньиго Перес
История личных встреч
|19.01.2025
|Испания — Примера
|20-й тур
|1 : 1
|16.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 1
|20.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|15.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|14.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 3
|02.10.2021
|Испания - Примера
|8-й тур
|1 : 0
|02.02.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 1
|10.09.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 4-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 1
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Эльче
|4
|6
|7
|Хетафе
|3
|6
|8
|Бетис
|4
|5
|9
|Валенсия
|3
|4
|10
|Райо Вальекано
|3
|4
|11
|Севилья
|4
|4
|12
|Алавес
|3
|4
|13
|Осасуна
|3
|3
|14
|Сельта
|4
|3
|15
|Овьедо
|3
|3
|16
|Реал Сосьедад
|3
|2
|17
|Атлетико М
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Леванте
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|3
|0