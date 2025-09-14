Рома - Торино 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 12:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
14 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
|99
|вр
|Миле Свилар
|19
|зщ
|Зеки Челик
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|3
|зщ
|Анхелиньо
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|17
|пз
|Ману Коне
|18
|нп
|Матиас Соуле
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|11
|нп
|Эван Фергюсон
|81
|вр
|Франко Израэль
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|8
|пз
|Иван Илич
|10
|пз
|Никола Влашич
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Марко Барони
История личных встреч
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 2
|31.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|26.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|3 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|1 : 1
|08.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 29-й тур
|0 : 1
|13.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|1 : 1
|20.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|0 : 3
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|18.04.2021
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 1
|17.12.2020
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0