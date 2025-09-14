22:34 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Рома - Торино 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 12:30
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
14 Сентября 2025 года в 13:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Рома
Торино

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Торино
Турин
99 Сербия вр Миле Свилар
19 Турция зщ Зеки Челик
23 Италия зщ Джанлука Манчини
5 Кот-д'Ивуар зщ Эван Н'Дика
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
3 Испания зщ Анхелиньо
4 Италия пз Бриан Кристанте
17 Франция пз Ману Коне
18 Аргентина нп Матиас Соуле
92 Италия нп Стефан Эль-Шаарави
11 Ирландия нп Эван Фергюсон
81 Уругвай вр Франко Израэль
23 Экваториальная Гвинея зщ Сауль Коко-Басси
13 Чили зщ Гильермо Марипан
34 Италия зщ Кристиано Бираги
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
22 Италия пз Чезаре Казадей
32 Албания пз Кристьян Аслани
8 Сербия пз Иван Илич
10 Хорватия пз Никола Влашич
26 Бельгия нп Сириль Нгонж
18 Аргентина нп Джованни Симеоне
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Марко Барони
История личных встреч
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Торино0 : 2Рома
31.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Рома1 : 0Торино
26.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Рома3 : 2Торино
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Торино1 : 1Рома
08.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 29-й тур Торино0 : 1Рома
13.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 15-й тур Рома1 : 1Торино
20.05.2022 Италия - Серия А 38-й тур Торино0 : 3Рома
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Рома1 : 0Торино
18.04.2021 Италия - Серия А 31-й тур Торино3 : 1Рома
17.12.2020 Италия - Серия А 12-й тур Рома3 : 1Торино
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Рома
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Рома1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Рома
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Рома
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Рома
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Торино0 : 0
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 5 : 0Торино
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Торино1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 0Торино
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Торино
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

