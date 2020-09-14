Сассуоло - Лацио 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 18:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
14 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|Фабио Гроссо
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 1
|21.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|03.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 33-й тур
|2 : 0
|15.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|0 : 2
|02.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 1
|12.12.2021
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 1
|23.05.2021
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|24.01.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|11.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|24.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|13.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 2
|31.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|4 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Удинезе
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Комо
|2
|3
|7
|Болонья
|2
|3
|8
|Интер М
|2
|3
|9
|Милан
|2
|3
|10
|Лацио
|2
|3
|11
|Аталанта
|2
|2
|12
|Фиорентина
|2
|2
|13
|Дженоа
|2
|1
|14
|Лечче
|2
|1
|15
|Пиза
|2
|1
|16
|Кальяри
|2
|1
|17
|Парма
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Верона
|2
|1
| 19
Зона вылета
|Торино
|2
|1
| 20
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0