Сассуоло - Лацио 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 18:00
Стадион: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия), вместимость: 23717
14 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Сассуоло
Лацио

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сассуоло - Лацио, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мапей - Читта-дель-Триколоре (Реджо-нель-Эмилия, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
Главные тренеры
Италия Фабио Гроссо
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Лацио1 : 1Сассуоло
21.10.2023 Италия - Серия А 9-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
03.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 33-й тур Лацио2 : 0Сассуоло
15.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Сассуоло0 : 2Лацио
02.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
12.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Сассуоло2 : 1Лацио
23.05.2021 Италия - Серия А 38-й тур Сассуоло2 : 0Лацио
24.01.2021 Италия - Серия А 19-й тур Лацио2 : 1Сассуоло
11.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Лацио1 : 2Сассуоло
24.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Сассуоло1 : 2Лацио
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 3 : 2Сассуоло
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Сассуоло0 : 2
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Сассуоло1 : 0
13.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 34-й тур Сассуоло0 : 1
09.05.2025 Италия — Серия B Серия В. 38-й тур Сассуоло0 : 2
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Лацио4 : 0
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 2 : 0Лацио
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лацио2 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Лацио
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

Отзывы и комментарии к матчу

