Милан - Болонья 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 20:45
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
14 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Милан
Болонья

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Болонья, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Винченцо Итальяно
История личных встреч
14.05.2025 Кубок Италии Финал Милан0 : 1Болонья
09.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур Милан3 : 1Болонья
27.02.2025 Италия — Серия А 9-й тур Болонья2 : 1Милан
27.01.2024 Италия - Серия А 22-й тур Милан2 : 2Болонья
21.08.2023 Италия - Серия А 1-й тур Болонья0 : 2Милан
15.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 30-й тур Болонья1 : 1Милан
27.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 3-й тур Милан2 : 0Болонья
04.04.2022 Италия - Серия А 31-й тур Милан0 : 0Болонья
23.10.2021 Италия - Серия А 9-й тур Болонья2 : 4Милан
30.01.2021 Италия - Серия А 20-й тур Болонья1 : 2Милан
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 2Милан
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Милан1 : 2
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Милан2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Милан
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Милан
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Болонья1 : 0
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 0Болонья
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 1Болонья
24.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур Болонья1 : 3
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур 3 : 2Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи26
2
Лига чемпионов
Ювентус26
3
Лига чемпионов
Кремонезе26
4
Лига чемпионов
Рома26
5
Лига Европы
Удинезе24
6
Лига конференций
Комо23
7 Болонья23
8 Интер М23
9 Милан23
10 Лацио23
11 Аталанта22
12 Фиорентина22
13 Дженоа21
14 Лечче21
15 Пиза21
16 Кальяри21
17 Парма21
18
Зона вылета
Верона21
19
Зона вылета
Торино21
20
Зона вылета
Сассуоло20

