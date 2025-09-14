22:34 ()
Санкт-Паули - Аугсбург 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
14 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Санкт-Паули
Аугсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Аугсбург, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Санкт-Паули
Гамбург
Аугсбург
Аугсбург
Германия Александер Блессин
Германия Сандро Вагнер
01.02.2025 Германия — Бундеслига 20-й тур Санкт-Паули1 : 1Аугсбург
15.09.2024 Германия — Бундеслига 3-й тур Аугсбург3 : 1Санкт-Паули
29.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 0 : 2Санкт-Паули
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули3 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 2 : 3Санкт-Паули
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули0 : 2
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Санкт-Паули
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Аугсбург2 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 3Аугсбург
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Аугсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Аугсбург1 : 2
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 4 : 0Аугсбург
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Кёльн26
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф36
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Байер34
8 Аугсбург23
9 Штутгарт23
10 Хоффенхайм23
11 Унион23
12 РБ Лейпциг23
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

Отзывы и комментарии к матчу

