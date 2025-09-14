22:34 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Боруссия М - Вердер 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Боруссия М
Вердер

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Швейцария Херардо Сеоане
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Вердер2 : 4Боруссия М
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Боруссия М4 : 1Вердер
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер2 : 2Боруссия М
15.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
17.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер5 : 1Боруссия М
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 4Боруссия М
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Боруссия М1 : 0Вердер
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер0 : 0Боруссия М
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М3 : 1Вердер
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 0Боруссия М
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М0 : 0
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Боруссия М
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия М2 : 0
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Боруссия М0 : 1
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер3 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 4 : 1Вердер
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Вердер
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария26
2
Лига чемпионов
Кёльн26
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф36
4
Лига чемпионов
Боруссия Д24
5
Лига Европы
Санкт-Паули24
6
Лига конференций
Вольфсбург24
7 Байер34
8 Аугсбург23
9 Штутгарт23
10 Хоффенхайм23
11 Унион23
12 РБ Лейпциг23
13 Майнц21
14 Боруссия М21
15 Гамбург21
16
Стыковая зона
Вердер21
17
Зона вылета
Хайденхайм20
18
Зона вылета
Фрайбург20

