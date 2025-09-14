Боруссия М - Вердер 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:30
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
14 Сентября 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 3-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Вердер, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Вердер
Бремен
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 4
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|17.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Кёльн
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Санкт-Паули
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Вольфсбург
|2
|4
|7
|Байер
|3
|4
|8
|Аугсбург
|2
|3
|9
|Штутгарт
|2
|3
|10
|Хоффенхайм
|2
|3
|11
|Унион
|2
|3
|12
|РБ Лейпциг
|2
|3
|13
|Майнц
|2
|1
|14
|Боруссия М
|2
|1
|15
|Гамбург
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|2
|1
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Фрайбург
|2
|0