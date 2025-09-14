22:34 ()
Брест - Париж 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Брест
Париж

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Париж, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Главные тренеры
Франция Эрик Руа
История личных встреч
21.01.2019 Франция - Лига 2 21-й тур Париж0 : 1Брест
10.08.2018 Франция - Лига 2 3-й тур Брест1 : 1Париж
24.02.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. 27-й тур Париж0 : 1Брест
22.09.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. 9-й тур Брест1 : 1Париж
08.08.2017 Франция - Кубок лиги 1-й раунд Париж0 : 0 4 : 3Брест
29.01.2016 Франция - Лига 2 23-й тур Брест1 : 0Париж
28.08.2015 Франция - Лига 2 5-й тур Париж1 : 1Брест
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 1Брест
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 2 : 0Брест
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Брест3 : 3
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Брест
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 6 : 0Брест
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Париж3 : 2
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 5 : 2Париж
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 1 : 0Париж
10.05.2025 Франция — Лига 2 34-й тур Париж2 : 0
02.05.2025 Франция — Лига 2 33-й тур 1 : 1Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

Отзывы и комментарии к матчу

