Брест - Париж 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 15931
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Париж, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Париж
Париж
Главные тренеры
|Эрик Руа
История личных встреч
|21.01.2019
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|0 : 1
|10.08.2018
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|1 : 1
|24.02.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 27-й тур
|0 : 1
|22.09.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 9-й тур
|1 : 1
|08.08.2017
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 0 4 : 3
|29.01.2016
|Франция - Лига 2
|23-й тур
|1 : 0
|28.08.2015
|Франция - Лига 2
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|6 : 0
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Ланс
|3
|6
|7
|Страсбург
|3
|6
|8
|Тулуза
|3
|6
|9
|Анже
|3
|4
|10
|Ренн
|3
|4
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0