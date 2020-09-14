22:35 ()
Страсбург - Гавр 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Страсбург
Гавр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Гавр, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Гавр
Гавр
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Франция Дидье Дигар
История личных встреч
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Страсбург2 : 3Гавр
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур Гавр0 : 3Страсбург
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Гавр3 : 1Страсбург
07.02.2024 Кубок Франции 1/8 финала Страсбург3 : 1Гавр
10.12.2023 Франция - Лига 1 15-й тур Страсбург2 : 1Гавр
28.04.2017 Франция - Лига 2 35-й тур Страсбург2 : 0Гавр
29.11.2016 Франция - Лига 2 17-й тур Гавр0 : 1Страсбург
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 2Страсбург
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 2 : 3Страсбург
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Страсбург1 : 0
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Страсбург0 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Страсбург
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Гавр3 : 1
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Гавр1 : 2
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 3 : 1Гавр
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Страсбург2 : 3Гавр
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Гавр1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

Отзывы и комментарии к матчу

