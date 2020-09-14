Страсбург - Гавр 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Гавр, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция).
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Гавр
Гавр
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Дидье Дигар
История личных встреч
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 3
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 1
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|10.12.2023
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 1
|28.04.2017
|Франция - Лига 2
|35-й тур
|2 : 0
|29.11.2016
|Франция - Лига 2
|17-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 2
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 3
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|4
|6
| 5
Лига Европы
|Монако
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Ланс
|3
|6
|7
|Страсбург
|3
|6
|8
|Тулуза
|3
|6
|9
|Анже
|3
|4
|10
|Ренн
|3
|4
|11
|Гавр
|3
|3
|12
|Нант
|3
|3
|13
|Ницца
|3
|3
|14
|Осер
|3
|3
|15
|Париж
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|3
|0