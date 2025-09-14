22:35 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
ПСЖ - Ланс 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:15
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
14 Сентября 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
ПСЖ
Ланс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Ланс, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Франция Пьер Саж
История личных встреч
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур Ланс1 : 2ПСЖ
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала Ланс1 : 1 3 : 4ПСЖ
02.11.2024 Франция — Лига 1 10-й тур ПСЖ1 : 0Ланс
14.01.2024 Франция - Лига 1 18-й тур Ланс0 : 2ПСЖ
26.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
15.04.2023 Франция - Лига 1 31-й тур ПСЖ3 : 1Ланс
01.01.2023 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс3 : 1ПСЖ
23.04.2022 Франция - Лига 1 34-й тур ПСЖ1 : 1Ланс
04.12.2021 Франция - Лига 1 17-й тур Ланс1 : 1ПСЖ
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур ПСЖ2 : 1Ланс
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 3 : 6ПСЖ
22.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур ПСЖ1 : 0
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1ПСЖ
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал ПСЖ2 : 2 4 : 3
13.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Финал 3 : 0ПСЖ
29.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Ланс3 : 1
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 2Ланс
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ланс0 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ланс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

