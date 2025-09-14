22:35 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Ренн - Лион 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 20:45
Стадион: Роазон Парк (Ренн, Франция), вместимость: 31127
14 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Ренн
Лион

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ренн - Лион, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Роазон Парк (Ренн, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ренн
Ренн
Лион
Лион
Главные тренеры
Сенегал Хабиб Бей
Португалия Паулу Фонсека
Португалия Жорже Масиэл
История личных встреч
26.04.2025 Франция — Лига 1 31-й тур Лион4 : 1Ренн
18.08.2024 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн3 : 0Лион
26.01.2024 Франция - Лига 1 19-й тур Лион2 : 3Ренн
12.11.2023 Франция - Лига 1 12-й тур Ренн0 : 1Лион
09.04.2023 Франция - Лига 1 30-й тур Лион3 : 1Ренн
16.10.2022 Франция - Лига 1 11-й тур Ренн3 : 2Лион
13.03.2022 Франция - Лига 1 28-й тур Лион2 : 4Ренн
07.11.2021 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1Лион
03.03.2021 Франция - Лига 1 28-й тур Лион1 : 0Ренн
09.01.2021 Франция - Лига 1 19-й тур Ренн2 : 2Лион
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 1Ренн
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 4 : 0Ренн
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 2Ренн
10.05.2025 Франция — Лига 1 33-й тур Ренн2 : 0
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Лион1 : 0
23.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур Лион3 : 0
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур 0 : 1Лион
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лион2 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ39
2
Лига чемпионов
Лион39
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Марсель46
5
Лига Европы
Монако36
6
Лига конференций
Ланс36
7 Страсбург36
8 Тулуза36
9 Анже34
10 Ренн34
11 Гавр33
12 Нант33
13 Ницца33
14 Осер33
15 Париж33
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест31
18
Зона вылета
Метц30

