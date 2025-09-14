22:35 ()
Утрехт - Гронинген 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 14:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
14 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Утрехт
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гронинген, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гронинген
Гронинген
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
13.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Утрехт3 : 1Гронинген
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Гронинген0 : 1Утрехт
07.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 2Утрехт
06.11.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Утрехт2 : 1Гронинген
20.03.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Утрехт1 : 3Гронинген
21.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Гронинген0 : 0Утрехт
19.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - 1/2 финала. 1-й матч Утрехт1 : 0Гронинген
09.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Утрехт2 : 2Гронинген
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гронинген0 : 0Утрехт
19.12.2019 Кубок Нидерландов 2-й раунд Гронинген0 : 1Утрехт
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Утрехт
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Утрехт0 : 0
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Утрехт4 : 1
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 2Утрехт
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Утрехт
29.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Гронинген4 : 0
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 2Гронинген
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гронинген2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1Гронинген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

