22:35 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Телстар - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 16:45
14 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Телстар
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Фортуна, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
16.02.2018 Нидерланды - Первый дивизион 25-й тур Фортуна1 : 1Телстар
29.09.2017 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур Телстар0 : 6Фортуна
30.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур 0 : 2Телстар
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Телстар2 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Телстар0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0Телстар
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Телстар
31.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 4-й тур Фортуна3 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 1Фортуна
08.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Фортуна2 : 2
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Фортуна1 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фортуна0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген49
2
Лига чемпионов
Утрехт49
3
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен49
4
Лига Европы
Фейеноорд39
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс48
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар37
7
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле36
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген46
9 Спарта46
10 Фортуна34
11 Волендам44
12 Телстар44
13 Гоу Эхед Иглс43
14 Твенте43
15 НАК Бреда43
16
Стыковая зона
Эксельсиор43
17
Зона вылета
Херенвен42
18
Зона вылета
Хераклес40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close