Телстар - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 16:45
14 Сентября 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Фортуна, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
|Данни Бёйс
История личных встреч
|16.02.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|25-й тур
|1 : 1
|29.09.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|0 : 6
|30.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|4-й тур
|3 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 2
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Фейеноорд
|3
|9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|4
|8
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|3
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|4
|6
|9
|Спарта
|4
|6
|10
|Фортуна
|3
|4
|11
|Волендам
|4
|4
|12
|Телстар
|4
|4
|13
|Гоу Эхед Иглс
|4
|3
|14
|Твенте
|4
|3
|15
|НАК Бреда
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Херенвен
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|4
|0