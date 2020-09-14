22:35 ()
Арока - Каза Пия 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
14 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Арока
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Каза Пия, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур Арока0 : 0Каза Пия
20.12.2024 Португалия — Примейра 15-й тур Каза Пия3 : 1Арока
18.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Каза Пия1 : 0Арока
17.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Арока0 : 1Каза Пия
25.02.2023 Португалия - Примейра 22-й тур Арока2 : 0Каза Пия
04.09.2022 Португалия - Примейра 5-й тур Каза Пия0 : 0Арока
09.05.2021 Португалия - Сегунда 32-й тур Арока2 : 1Каза Пия
10.01.2021 Португалия - Сегунда 15-й тур Каза Пия1 : 1Арока
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 1Арока
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Арока3 : 3
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 6 : 0Арока
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Арока3 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Арока4 : 1
30.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия0 : 2
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 4 : 0Каза Пия
15.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 2Каза Пия
08.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Каза Пия0 : 2
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 1Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту412
2
Лига чемпионов
Бенфика410
3
Лига Европы
Фамаликан410
4
Лига конференций
Спортинг49
5 Морейренсе49
6 Брага48
7 Жил Висенте47
8 Санта-Клара55
9 Арока45
10 Насьонал44
11 Алверка54
12 Витория Гимарайнш44
13 Риу Аве33
14 Эштрела43
15 Каза Пия43
16
Стыковая зона
Эшторил42
17
Зона вылета
АВС41
18
Зона вылета
Тондела51

