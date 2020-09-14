Арока - Каза Пия 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 19:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
14 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Каза Пия, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|20.12.2024
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|3 : 1
|18.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 0
|17.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|25.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|04.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|0 : 0
|09.05.2021
|Португалия - Сегунда
|32-й тур
|2 : 1
|10.01.2021
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|30.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|0 : 2
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|08.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фамаликан
|4
|10
| 4
Лига конференций
|Спортинг
|4
|9
|5
|Морейренсе
|4
|9
|6
|Брага
|4
|8
|7
|Жил Висенте
|4
|7
|8
|Санта-Клара
|5
|5
|9
|Арока
|4
|5
|10
|Насьонал
|4
|4
|11
|Алверка
|5
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|4
|13
|Риу Аве
|3
|3
|14
|Эштрела
|4
|3
|15
|Каза Пия
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|4
|2
| 17
Зона вылета
|АВС
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Тондела
|5
|1