Саутгемптон - Портсмут 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 13:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
14 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Портсмут, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
|Уильям Стилл
История личных встреч
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
|13.02.2010
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 4
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|2 : 2
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 3
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 1
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|0 : 1
|30.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|4-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|3-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|2-й тур
|1 : 2
|12.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2
|09.08.2025
|Англия — Чемпионшип
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Мидлсбро
|4
|12
| 2
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|4
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|4
|9
| 4
Плей-офф за повышение
|Лестер Сити
|4
|9
| 5
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|4
|8
| 6
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|4
|8
|7
|Суонси Сити
|4
|7
|8
|Портсмут
|4
|7
|9
|Престон Норт Энд
|4
|7
|10
|Бирмингем Сити
|4
|7
|11
|Ипсвич Таун
|5
|6
|12
|Норвич Сити
|4
|6
|13
|Миллуолл
|4
|6
|14
|Саутгемптон
|4
|5
|15
|Уотфорд
|4
|5
|16
|Рексем
|4
|4
|17
|Чарльтон Атлетик
|4
|4
|18
|Халл Сити
|4
|4
|19
|Куинз Парк Рейнджерс
|4
|4
|20
|Блэкберн Роверс
|4
|3
|21
|Дерби Каунти
|4
|2
| 22
Зона вылета
|Оксфорд Юнайтед
|4
|1
| 23
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|4
|1
| 24
Зона вылета
|Шеффилд Юнайтед
|5
|0