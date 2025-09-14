22:36 ()
Саутгемптон - Портсмут 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 13:00
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
14 Сентября 2025 года в 14:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 5-й тур
Саутгемптон
Портсмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Портсмут, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Портсмут
Портсмут
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
История личных встреч
24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Портсмут0 : 4Саутгемптон
13.02.2010 Кубок Англии 1/8 финала Саутгемптон1 : 4Портсмут
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур 2 : 2Саутгемптон
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 3Саутгемптон
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур Саутгемптон1 : 2
17.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур 1 : 1Саутгемптон
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд 0 : 1Саутгемптон
30.08.2025 Англия — Чемпионшип 4-й тур Портсмут1 : 0
23.08.2025 Англия — Чемпионшип 3-й тур 1 : 1Портсмут
16.08.2025 Англия — Чемпионшип 2-й тур Портсмут1 : 2
12.08.2025 Англия — Кубок лиги 1-й раунд Портсмут1 : 2
09.08.2025 Англия — Чемпионшип 1-й тур 0 : 1Портсмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Мидлсбро412
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион410
3
Плей-офф за повышение
Сток Сити49
4
Плей-офф за повышение
Лестер Сити49
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити48
6
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити48
7 Суонси Сити47
8 Портсмут47
9 Престон Норт Энд47
10 Бирмингем Сити47
11 Ипсвич Таун56
12 Норвич Сити46
13 Миллуолл46
14 Саутгемптон45
15 Уотфорд45
16 Рексем44
17 Чарльтон Атлетик44
18 Халл Сити44
19 Куинз Парк Рейнджерс44
20 Блэкберн Роверс43
21 Дерби Каунти42
22
Зона вылета
Оксфорд Юнайтед41
23
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей41
24
Зона вылета
Шеффилд Юнайтед50

