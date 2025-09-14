Ноа - Пюник 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Пюник, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
Пюник
Ереван
История личных встреч
|09.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 1
|24.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 3
|24.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|21.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|31.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|11.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|21.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|15.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|31.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|31.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 4
|17.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 1
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0 5 : 6
|29.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 2
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Урарту
|5
|10
| 2
Лига конференций
|Алашкерт
|4
|9
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|3
|7
|4
|Пюник
|4
|7
|5
|Ноа
|3
|6
|6
|БКМА
|4
|6
|7
|Гандзасар
|6
|6
|8
|Ван
|5
|5
|9
|Ширак
|6
|5
| 10
Зона вылета
|Арарат
|6
|1