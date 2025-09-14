22:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Свернуть список

Ноа - Пюник 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 17:00
14 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 6-й тур
Ноа
Пюник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Пюник, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
Пюник
Ереван
История личных встреч
09.05.2025 Армения — Премьер-лига 30-й тур Ноа2 : 1Пюник
24.11.2024 Армения — Премьер-лига 15-й тур Пюник1 : 3Ноа
24.09.2024 Армения — Премьер-лига 8-й тур Ноа2 : 0Пюник
21.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Пюник3 : 0Ноа
31.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Ноа1 : 1Пюник
11.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Пюник3 : 1Ноа
21.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Ноа0 : 1Пюник
15.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ноа1 : 3Пюник
11.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Пюник2 : 0Ноа
31.10.2022 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ноа0 : 1Пюник
31.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Ноа
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Ноа3 : 2
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 4Ноа
17.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ноа4 : 1
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Ноа0 : 0 5 : 6
29.08.2025 Армения — Премьер-лига 5-й тур Пюник1 : 2
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур 0 : 2Пюник
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Пюник
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Пюник
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Пюник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Урарту510
2
Лига конференций
Алашкерт49
3
Лига конференций
Арарат-Армения37
4 Пюник47
5 Ноа36
6 БКМА46
7 Гандзасар66
8 Ван55
9 Ширак65
10
Зона вылета
Арарат61

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close