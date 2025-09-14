22:36 ()
Молодечно - Ислочь 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Молодечно
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Ислочь, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молодечно
Молодечно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
27.04.2025 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Ислочь4 : 0Молодечно
10.09.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Молодечно3 : 2
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 0 : 1Молодечно
23.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Молодечно1 : 3
16.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 2 : 1Молодечно
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Молодечно0 : 2
29.08.2025 Беларусь — Высшая лига 20-й тур 2 : 2Ислочь
24.08.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Ислочь3 : 0
17.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 1Ислочь
09.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Ислочь2 : 0
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур 1 : 1Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2052
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2141
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1836
4 Ислочь2035
5 Торпедо-БелАЗ1934
6 Динамо-Брест2032
7 Минск2031
8 Неман1628
9 Арсенал Дз2024
10 БАТЭ2023
11 Витебск2021
12 Гомель1819
13 Нафтан2018
14
Стыковая зона
Слуцк1913
15
Зона вылета
Сморгонь1913
16
Зона вылета
Молодечно2010

