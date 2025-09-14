Молодечно - Ислочь 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 15:00
14 Сентября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Ислочь, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур.
Составы команд
Молодечно
Молодечно
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|27.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|4 : 0
|10.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|3 : 2
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|0 : 1
|23.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|08.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|29.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|17-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|20
|52
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|21
|41
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|18
|36
|4
|Ислочь
|20
|35
|5
|Торпедо-БелАЗ
|19
|34
|6
|Динамо-Брест
|20
|32
|7
|Минск
|20
|31
|8
|Неман
|16
|28
|9
|Арсенал Дз
|20
|24
|10
|БАТЭ
|20
|23
|11
|Витебск
|20
|21
|12
|Гомель
|18
|19
|13
|Нафтан
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Слуцк
|19
|13
| 15
Зона вылета
|Сморгонь
|19
|13
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|20
|10