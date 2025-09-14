Пройссен Мюнстер - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 13:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
14 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 0
|01.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|1 : 2
|22.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 3 : 5
|08.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|30.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|4
|12
| 2
Повышение
|Арминия
|5
|10
| 3
Плей-офф за повышение
|Эльверсберг
|4
|9
|4
|Шальке-04
|4
|9
|5
|Карлсруэ
|4
|8
|6
|Падерборн 07
|5
|8
|7
|Дармштадт 98
|4
|7
|8
|Пройссен Мюнстер
|4
|7
|9
|Айнтрахт Б
|4
|7
|10
|Кайзерслаутерн
|4
|6
|11
|Гройтер Фюрт
|4
|6
|12
|Фортуна
|4
|4
|13
|Динамо Др
|4
|3
|14
|Хольштайн
|4
|3
|15
|Бохум
|5
|3
| 16
Стыковая зона
|Магдебург
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|4
|1