Пройссен Мюнстер - Фортуна 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 13:30
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
14 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур
Пройссен Мюнстер
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Фортуна, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Фортуна
Дюссельдорф
История личных встреч
05.04.2025 Германия — Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна1 : 0Пройссен Мюнстер
01.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Пройссен Мюнстер1 : 0Фортуна
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур 1 : 2Пройссен Мюнстер
22.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Пройссен Мюнстер2 : 1
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 0 3 : 5
08.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Пройссен Мюнстер1 : 1
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Пройссен Мюнстер
30.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 4-й тур Фортуна0 : 0
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4Фортуна
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 2
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-96412
2
Повышение
Арминия510
3
Плей-офф за повышение
Эльверсберг49
4 Шальке-0449
5 Карлсруэ48
6 Падерборн 0758
7 Дармштадт 9847
8 Пройссен Мюнстер47
9 Айнтрахт Б47
10 Кайзерслаутерн46
11 Гройтер Фюрт46
12 Фортуна44
13 Динамо Др43
14 Хольштайн43
15 Бохум53
16
Стыковая зона
Магдебург53
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

