Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Кайрат - Актобе 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 14:00
14 Сентября 2025 года в 15:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур
Кайрат
Актобе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Актобе, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Актобе
Актобе
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
30.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 11-й тур Актобе1 : 2Кайрат
04.10.2024 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 1Кайрат
20.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 5-й тур Кайрат1 : 3Актобе
06.08.2023 Казахстан - Премьер-лига 18-й тур Актобе4 : 2Кайрат
14.05.2023 Казахстан - Премьер-лига 9-й тур Кайрат2 : 1Актобе
06.11.2022 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе4 : 1Кайрат
06.03.2022 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Кайрат2 : 0Актобе
16.10.2021 Казахстан - Премьер-лига 24-й тур Актобе1 : 2Кайрат
18.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 12-й тур Кайрат4 : 2Актобе
05.10.2019 Казахстан - Премьер-лига 29-й тур Кайрат6 : 0Актобе
31.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур 0 : 1Кайрат
26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Кайрат0 : 0 3 : 2
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Кайрат
16.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Кайрат2 : 3
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0 3 : 4Кайрат
24.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 22-й тур Актобе3 : 2
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Актобе2 : 1
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Актобе
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе0 : 2
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Актобе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Астана2146
2
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2146
3
Квалификация Лиги конференций
Тобол2044
4 Актобе2139
5 Елимай2238
6 Окжетпес2232
7 Женис2131
8 Ордабасы2128
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2220
11 Кайсар2219
12 Улытау2117
13
Зона вылета
Туран2215
14
Зона вылета
Атырау2212

