Заря - Колос 14 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 14-09-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
14 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Заря
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
|30.03.2025
|Украина — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 3
|23.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|09.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|21.04.2023
|Украина - Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 1
|01.12.2022
|Украина - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|24.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|17.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|11.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|0 : 2
|29.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 4
|18.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 3
|11.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|25.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|30.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|10.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|01.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Украина — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Динамо К
|4
|12
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|4
|10
| 3
Лига конференций
|Колос
|4
|10
|4
|Кривбасс
|4
|9
|5
|Заря
|4
|7
|6
|Металлист 1925
|4
|7
|7
|Оболонь-Бровар
|4
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|7
|9
|Кудровка
|5
|7
|10
|Верес
|5
|6
|11
|Полесье
|4
|3
|12
|Рух В
|4
|3
| 13
Стыковая зона
|Александрия
|5
|3
| 14
Стыковая зона
|Полтава
|4
|3
| 15
Зона вылета
|Карпаты
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Эпицентр
|4
|0