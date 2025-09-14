22:37 ()
Суббота 13 сентября
Воскресенье 14 сентября
Заря - Колос 14 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-09-2025 14:30
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
14 Сентября 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 5-й тур
Заря
Колос

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Колос, которое состоится 14 Сентября 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заря
Колос
Ковалёвка
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
30.03.2025 Украина — Премьер-лига 22-й тур Заря0 : 3Колос
23.09.2024 Украина — Премьер-лига 7-й тур Колос1 : 0Заря
25.05.2024 Украина - Премьер-лига 30-й тур Заря0 : 1Колос
09.05.2024 Украина - Премьер-лига 15-й тур Колос0 : 1Заря
21.04.2023 Украина - Премьер-лига 22-й тур Колос0 : 1Заря
01.12.2022 Украина - Премьер-лига 7-й тур Заря2 : 2Колос
24.10.2021 Украина - Премьер-лига 12-й тур Заря1 : 0Колос
21.03.2021 Украина - Премьер-лига 19-й тур Колос1 : 0Заря
17.10.2020 Украина - Премьер-лига 6-й тур Заря1 : 1Колос
11.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 8-й тур Колос0 : 2Заря
29.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур 1 : 4Заря
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 3Заря
30.08.2025 Украина — Премьер-лига 4-й тур Колос1 : 0
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Колос1 : 1
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Колос
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Колос2 : 1
24.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Колос
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К412
2
Лига конференций
Шахтёр410
3
Лига конференций
Колос410
4 Кривбасс49
5 Заря47
6 Металлист 192547
7 Оболонь-Бровар47
8 ЛНЗ Черкассы57
9 Кудровка57
10 Верес56
11 Полесье43
12 Рух В43
13
Стыковая зона
Александрия53
14
Стыковая зона
Полтава43
15
Зона вылета
Карпаты43
16
Зона вылета
Эпицентр40

