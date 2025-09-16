03:21 ()
Свернуть список

Бенфика - Карабах 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 21:00
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
16 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Карабах

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Карабах, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Азербайджан Гурбан Гурбанов
История личных встреч
12.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур Бенфика1 : 1
31.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур 1 : 2Бенфика
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Бенфика1 : 0
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика3 : 0
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Бенфика
12.09.2025 Азербайджан — Премьер-лига 4-й тур Карабах1 : 1
31.08.2025 Азербайджан — Премьер-лига 3-й тур 0 : 2Карабах
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Карабах2 : 3
22.08.2025 Азербайджан — Премьер-лига 2-й тур Карабах0 : 1
19.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 3Карабах
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close