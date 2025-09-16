03:21 ()
Брентфорд - Астон Вилла 16 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 16-09-2025 21:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
16 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 1/16 финала
Брентфорд
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Астон Вилла, которое состоится 16 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Астон Вилла
Бирмингем
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Испания Унаи Эмери
История личных встреч
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1Астон Вилла
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Астон Вилла3 : 1Брентфорд
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Астон Вилла3 : 3Брентфорд
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Брентфорд1 : 2Астон Вилла
22.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брентфорд1 : 1Астон Вилла
23.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Астон Вилла4 : 0Брентфорд
02.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брентфорд2 : 1Астон Вилла
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла1 : 1Брентфорд
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Брентфорд
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 2Брентфорд
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Брентфорд
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 0Астон Вилла
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Астон Вилла0 : 3
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0Астон Вилла
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Астон Вилла0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 2Астон Вилла
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
2 : 1
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 2
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
3 : 1
Кардифф Сити
Челтнем Таун
3 : 0
Престон Норт Энд
Рексем
2 : 3
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
0 : 2
Борнмут
Брентфорд
0 : 2
Норвич Сити
Саутгемптон
0 : 3
Бромли
Уиком Уондерерс
1 : 1 4 : 5
Суонси Сити
Плимут Аргайл
1 : 1 5 : 3
Сток Сити
Брэдфорд Сити
0 : 3
Бёрнли
Дерби Каунти
2 : 1
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
1 : 0
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
0 : 1
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1 : 1 5 : 6
Бирмингем Сити
Порт Вейл
0 : 1
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Миллуолл
Ковентри Сити
2 : 1
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
1 : 1 3 : 0
Эвертон
Мэнсфилд Таун
2 : 0
Фулхэм
Бристоль Сити
2 : 0
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 6
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
2 : 2 12 : 11
1/16 финала
Шеффилд Уэнсдей
Гримсби Таун
16.09
Кристал Пэлас
Миллуолл
16.09
Брентфорд
Астон Вилла
16.09
Суонси Сити
Ноттингем Форест
17.09
Бёрнли
Кардифф Сити
23.09
Уиган Атлетик
Уиком Уондерерс
23.09
Рексем
Рединг
23.09
Барнсли
Брайтон энд Хоув Альбион
23.09
Вулверхэмптон
Эвертон
23.09
Фулхэм
Кембридж Юнайтед
23.09
Линкольн Сити
Челси
23.09
Ливерпуль
Саутгемптон
23.09
Хаддерсфилд Таун
Манчестер Сити
24.09
Ньюкасл Юнайтед
Брэдфорд Сити
24.09
Тоттенхэм Хотспур
Донкастер Роверс
24.09
Порт Вейл
Арсенал
24.09

