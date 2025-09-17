03:31 ()
Крылья Советов - Краснодар 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 17:00
17 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Крылья Советов
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на .

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов0 : 6Краснодар
29.07.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 1-й тур Краснодар1 : 2Крылья Советов
25.07.2025 Россия — МФЛ 16-й тур Крылья Советов0 : 4Краснодар
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Краснодар2 : 2Крылья Советов
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Краснодар1 : 1Крылья Советов
28.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Крылья Советов1 : 2Краснодар
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа А Крылья Советов4 : 1Краснодар
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа А Краснодар3 : 2Крылья Советов
29.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур Крылья Советов0 : 0Краснодар
05.11.2023 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Краснодар2 : 1Крылья Советов
14.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Крылья Советов2 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Крылья Советов0 : 3
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Крылья Советов
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 1 : 0Крылья Советов
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Крылья Советов0 : 0 5 : 4
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Краснодар2 : 1
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур 2 : 5Краснодар
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 1 : 1Краснодар
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Краснодар2 : 0
27.08.2025 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур 2 : 4Краснодар
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Крылья Советов» — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Оренбург45
3 Рубин44
4 Ахмат33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов36
2 Краснодар36
3 Динамо М34
4 Сочи32
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх38
2 Спартак М37
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов30
Группа D
КомандаИО
1 Локомотив М49
2 ЦСКА37
3 Акрон45
4 Балтика30

Отзывы и комментарии к матчу

