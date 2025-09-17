Крылья Советов - Краснодар 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 17:00
17 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Краснодар, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 6
|29.07.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.07.2025
|Россия — МФЛ
|16-й тур
|0 : 4
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|28.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|02.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|4 : 1
|10.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа А
|3 : 2
|29.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 0
|05.11.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 1
|14.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0 5 : 4
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|2 : 5
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|2 : 0
|27.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|2 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Крылья Советов» — «Краснодар». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Оренбург
|4
|5
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Ахмат
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|3
|6
|2
|Краснодар
|3
|6
|3
|Динамо М
|3
|4
|4
|Сочи
|3
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|3
|8
|2
|Спартак М
|3
|7
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|3
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив М
|4
|9
|2
|ЦСКА
|3
|7
|3
|Акрон
|4
|5
|4
|Балтика
|3
|0