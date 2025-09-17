Бавария - Челси 17 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Челси, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Челси
Лондон, Англия
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|14
|пз
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|7
|пз
|Педру Нету
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|10
|пз
|Коул Палмер
|11
|пз
|Джейми Гиттенс
|20
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Энцо Мареска
История личных встреч
|08.08.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|25.02.2020
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 3
|25.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Сингапур
|2 : 3
|30.08.2013
|Суперкубок УЕФА - 2013
|Финал
|2 : 2 5 : 4
|19.05.2012
|Лига чемпионов
|Финал. 1-й матч
|1 : 1 3 : 4
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|5 : 0
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|2 : 3
|27.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 3
|22.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|6 : 0
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|30.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|22.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Карабах
|0
|0
| 3
1/8 финала
|Кайрат
|0
|0
| 4
1/8 финала
|Брюгге
|0
|0
| 5
1/8 финала
|Копенгаген
|0
|0
| 6
1/8 финала
|Будё-Глимт
|0
|0
| 7
1/8 финала
|Бенфика
|0
|0
| 8
1/8 финала
|Славия П
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Юнион
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Атлетик Б
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Марсель
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Реал Мадрид
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
|25
|Спортинг
|0
|0
|26
|Боруссия Д
|0
|0
|27
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|28
|Бавария
|0
|0
|29
|Арсенал
|0
|0
|30
|Монако
|0
|0
|31
|ПСЖ
|0
|0
|32
|Наполи
|0
|0
|33
|Ювентус
|0
|0
|34
|Атлетико М
|0
|0
|35
|Вильярреал
|0
|0
|36
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0