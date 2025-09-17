03:32 ()
Бавария - Челси 17 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 17-09-2025 21:00
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
17 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Бавария
Челси

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Челси, которое состоится 17 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Челси
Лондон, Англия
1 Германия вр Мануэль Нойер
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
8 Германия пз Леон Горецка
17 Франция пз Майкл Олисе
7 Германия пз Серж Гнабри
14 Колумбия пз Луис Диас
9 Англия нп Гарри Кейн
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
23 Англия зщ Трево Чалоба
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
7 Португалия пз Педру Нету
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
10 Англия пз Коул Палмер
11 Англия пз Джейми Гиттенс
20 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Бельгия Венсан Компани
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
08.08.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Бавария4 : 1Челси
25.02.2020 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Челси0 : 3Бавария
25.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Сингапур Челси2 : 3Бавария
30.08.2013 Суперкубок УЕФА - 2013 Финал Бавария2 : 2 5 : 4Челси
19.05.2012 Лига чемпионов Финал. 1-й матч Бавария1 : 1 3 : 4Челси
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Бавария5 : 0
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 2 : 3Бавария
27.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 3Бавария
22.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Бавария6 : 0
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал 1 : 2Бавария
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 2Челси
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Челси2 : 0
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 1 : 5Челси
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Челси0 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Челси4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Бавария» — «Челси». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Пафос00
2
1/8 финала
Карабах00
3
1/8 финала
Кайрат00
4
1/8 финала
Брюгге00
5
1/8 финала
Копенгаген00
6
1/8 финала
Будё-Глимт00
7
1/8 финала
Бенфика00
8
1/8 финала
Славия П00
9
Плей-офф
Юнион00
10
Плей-офф
Байер00
11
Плей-офф
Атлетик Б00
12
Плей-офф
Челси00
13
Плей-офф
Манчестер Сити00
14
Плей-офф
Аталанта00
15
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур00
16
Плей-офф
Марсель00
17
Плей-офф
Аякс00
18
Плей-офф
Реал Мадрид00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен00
24
Плей-офф
Ливерпуль00
25 Спортинг00
26 Боруссия Д00
27 Айнтрахт Ф00
28 Бавария00
29 Арсенал00
30 Монако00
31 ПСЖ00
32 Наполи00
33 Ювентус00
34 Атлетико М00
35 Вильярреал00
36 Ньюкасл Юнайтед00

Новости футбола

Обзоры матчей

