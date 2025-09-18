20:51 ()
Копенгаген - Байер 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 18:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
18 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Копенгаген
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Байер, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Байер
Леверкузен, Германия
1ХорватияврДоминик Котарски
13МексиказщРодриго Хуэскас
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
15ПерузщМаркос Лопес
27ДанияпзТомас Дилейни
36ДанияпзУильям Клем
30ТуниспзЭлиас Ашури
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
11ШвециянпДжордан Ларссон
9ГерманиянпЮссуфа Мукоко
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
21ИспанияпзЛукас Васкес
24ИспанияпзАлеш Гарсия
8ГерманияпзРоберт Андрих
20ИспанияпзАлехандро Гримальдо
23НигерияпзНейтан Телла
10СШАпзМалик Тилльман
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ДанияЯкоб Неэструп
НидерландыЭрик тен Хаг
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
27.08.2014Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчБайер4 : 0Копенгаген
19.08.2014Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матчКопенгаген2 : 3Байер
13.09.2025Дания — Суперлига8-й тур2 : 1Копенгаген
31.08.2025Дания — Суперлига7-й тур1 : 5Копенгаген
27.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 2-й матчКопенгаген2 : 0
23.08.2025Дания — Суперлига6-й турКопенгаген1 : 1
20.08.2025Лига чемпионовРаунд плей-офф. 1-й матч1 : 1Копенгаген
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й турБайер3 : 1
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур3 : 3Байер
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турБайер1 : 2
15.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 4Байер
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 0Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

