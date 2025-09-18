Копенгаген - Байер 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 18:45
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 38065
18 Сентября 2025 года в 19:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Байер, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Байер
Леверкузен, Германия
|1
|вр
|Доминик Котарски
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|27
|пз
|Томас Дилейни
|36
|пз
|Уильям Клем
|30
|пз
|Элиас Ашури
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|11
|нп
|Джордан Ларссон
|9
|нп
|Юссуфа Мукоко
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|21
|пз
|Лукас Васкес
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|20
|пз
|Алехандро Гримальдо
|23
|пз
|Нейтан Телла
|10
|пз
|Малик Тилльман
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Якоб Неэструп
|Эрик тен Хаг
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|27.08.2014
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|4 : 0
|19.08.2014
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|2 : 3
|13.09.2025
|Дания — Суперлига
|8-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Дания — Суперлига
|7-й тур
|1 : 5
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 0
|23.08.2025
|Дания — Суперлига
|6-й тур
|1 : 1
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 2
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0