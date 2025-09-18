Айнтрахт Ф - Галатасарай 18 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Галатасарай, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Галатасарай
Стамбул, Турция
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|20
|пз
|Рицу Доан
|42
|пз
|Джан Узун
|19
|пз
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|17
|зщ
|Эрен Эльмалы
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|8
|пз
|Габриэл Сара
|10
|пз
|Лерой Зане
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
|11
|пз
|Юнус Акгюн
|9
|нп
|Мауро Икарди
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Окан Бурук
История личных встреч
|12.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|0 : 2
|30.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|3 : 1
|24.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 4
|15.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|08.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Юнион
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Карабах
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Реал Мадрид
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Боруссия Д
|1
|1
| 7
1/8 финала
|Ювентус
|1
|1
| 8
1/8 финала
|Пафос
|0
|0
| 9
Плей-офф
|Кайрат
|0
|0
| 10
Плей-офф
|Брюгге
|0
|0
| 11
Плей-офф
|Копенгаген
|0
|0
| 12
Плей-офф
|Будё-Глимт
|0
|0
| 13
Плей-офф
|Славия П
|0
|0
| 14
Плей-офф
|Байер
|0
|0
| 15
Плей-офф
|Челси
|0
|0
| 16
Плей-офф
|Манчестер Сити
|0
|0
| 17
Плей-офф
|Аталанта
|0
|0
| 18
Плей-офф
|Аякс
|0
|0
| 19
Плей-офф
|Барселона
|0
|0
| 20
Плей-офф
|Интер М
|0
|0
| 21
Плей-офф
|Галатасарай
|0
|0
| 22
Плей-офф
|Олимпиакос
|0
|0
| 23
Плей-офф
|Ливерпуль
|0
|0
| 24
Плей-офф
|Спортинг
|0
|0
|25
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|26
|Бавария
|0
|0
|27
|Монако
|0
|0
|28
|ПСЖ
|0
|0
|29
|Наполи
|0
|0
|30
|Атлетико М
|0
|0
|31
|Ньюкасл Юнайтед
|0
|0
|32
|Бенфика
|1
|0
|33
|Марсель
|1
|0
|34
|Вильярреал
|1
|0
|35
|ПСВ Эйндховен
|1
|0
|36
|Атлетик Б
|1
|0