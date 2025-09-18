20:52 ()
Айнтрахт Ф - Галатасарай 18 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 18-09-2025 21:00
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
18 Сентября 2025 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Айнтрахт Ф
Галатасарай

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Галатасарай, которое состоится 18 Сентября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Галатасарай
Стамбул, Турция
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
21ГерманиязщНатаниэль Браун
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
6ДанияпзОскар Хойлунн
8АлжирпзФарес Шаиби
20ЯпонияпзРицу Доан
42ТурцияпзДжан Узун
19ФранцияпзЖан-Маттео Баойя
9ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ТурцияврУгурджан Чакыр
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
17ТурциязщЭрен Эльмалы
34УругвайпзЛукас Торрейра
8БразилияпзГабриэл Сара
10ГерманияпзЛерой Зане
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
11ТурцияпзЮнус Акгюн
9АргентинанпМауро Икарди
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
ТурцияОкан Бурук
История личных встреч
12.09.2025Германия — Бундеслига3-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
30.08.2025Германия — Бундеслига2-й тур1 : 3Айнтрахт Ф
23.08.2025Германия — Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф4 : 1
17.08.2025Кубок Германии1-й раунд0 : 5Айнтрахт Ф
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Айнтрахт Ф
13.09.2025Турция — Суперлига5-й тур0 : 2Галатасарай
30.08.2025Турция — Суперлига4-й турГалатасарай3 : 1
24.08.2025Турция — Суперлига3-й тур0 : 4Галатасарай
15.08.2025Турция — Суперлига2-й турГалатасарай3 : 0
08.08.2025Турция — Суперлига1-й тур0 : 3Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Юнион13
2
1/8 финала
Арсенал13
3
1/8 финала
Карабах13
4
1/8 финала
Реал Мадрид13
5
1/8 финала
Тоттенхэм Хотспур13
6
1/8 финала
Боруссия Д11
7
1/8 финала
Ювентус11
8
1/8 финала
Пафос00
9
Плей-офф
Кайрат00
10
Плей-офф
Брюгге00
11
Плей-офф
Копенгаген00
12
Плей-офф
Будё-Глимт00
13
Плей-офф
Славия П00
14
Плей-офф
Байер00
15
Плей-офф
Челси00
16
Плей-офф
Манчестер Сити00
17
Плей-офф
Аталанта00
18
Плей-офф
Аякс00
19
Плей-офф
Барселона00
20
Плей-офф
Интер М00
21
Плей-офф
Галатасарай00
22
Плей-офф
Олимпиакос00
23
Плей-офф
Ливерпуль00
24
Плей-офф
Спортинг00
25 Айнтрахт Ф00
26 Бавария00
27 Монако00
28 ПСЖ00
29 Наполи00
30 Атлетико М00
31 Ньюкасл Юнайтед00
32 Бенфика10
33 Марсель10
34 Вильярреал10
35 ПСВ Эйндховен10
36 Атлетик Б10

