Лечче - Кальяри 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 20:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кальяри, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
Кальяри
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|10
|пз
|Медон Бериша
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|7
|нп
|Тете Моренте
|1
|вр
|Элия Каприле
|26
|зщ
|Йерри Мина
|6
|зщ
|Себастьяно Луперто
|33
|зщ
|Адам Оберт
|8
|пз
|Мишель Адопо
|16
|пз
|Маттео Прати
|10
|пз
|Джанлука Гаэтано
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|19
|нп
|Андреа Белотти
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Фабио Пизакане
История личных встреч
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|17.04.2011
|Италия - Серия А
|33-й тур
|3 : 3
|28.11.2010
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 2
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|4 : 1
|29.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|13.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Италия — Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 5 : 4
|23.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Ювентус
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Кремонезе
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Удинезе
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Милан
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Рома
|3
|6
|7
|Аталанта
|3
|5
|8
|Кальяри
|3
|4
|9
|Комо
|3
|4
|10
|Торино
|3
|4
|11
|Сассуоло
|3
|3
|12
|Интер М
|3
|3
|13
|Болонья
|3
|3
|14
|Лацио
|3
|3
|15
|Дженоа
|3
|2
|16
|Фиорентина
|3
|2
|17
|Верона
|3
|2
| 18
Зона вылета
|Пиза
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Парма
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Лечче
|3
|1