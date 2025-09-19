05:53 ()
Лечче - Кальяри 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 20:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
19 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Лечче
Кальяри

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Кальяри, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Кальяри
Кальяри
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
10 Албания пз Медон Бериша
20 Албания пз Юльбер Рамадани
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
7 Испания нп Тете Моренте
1 Италия вр Элия Каприле
26 Колумбия зщ Йерри Мина
6 Италия зщ Себастьяно Луперто
33 Словакия зщ Адам Оберт
8 Франция пз Мишель Адопо
16 Италия пз Маттео Прати
10 Италия пз Джанлука Гаэтано
90 Италия пз Майкл Фолоруншо
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
19 Италия нп Андреа Белотти
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Фабио Пизакане
История личных встреч
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0Кальяри
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1Лечче
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Лечче1 : 1Кальяри
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри0 : 0Лечче
25.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Лечче2 : 2Кальяри
26.02.2012 Италия - Серия А 25-й тур Кальяри1 : 2Лечче
02.10.2011 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 2Кальяри
17.04.2011 Италия - Серия А 33-й тур Лечче3 : 3Кальяри
28.11.2010 Италия - Серия А 14-й тур Кальяри3 : 2Лечче
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 4 : 1Лечче
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур Лечче0 : 2
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Лечче
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 0
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 1Лечче
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Кальяри2 : 0
30.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 0Кальяри
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Кальяри1 : 1
16.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Кальяри1 : 1 5 : 4
23.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 2 : 0Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Милан36
6
Лига конференций
Рома36
7 Аталанта35
8 Кальяри34
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче31

