05:54 ()
Свернуть список

Гёзтепе - Бешикташ 19 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 19-09-2025 19:00
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
19 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Гёзтепе
Бешикташ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Бешикташ, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гёзтепе
Измир
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
Болгария Станимир Стойлов
История личных встреч
19.04.2025 Турция — Суперлига 32-й тур Гёзтепе1 : 1Бешикташ
24.11.2024 Турция — Суперлига 13-й тур Бешикташ2 : 4Гёзтепе
15.05.2022 Турция - Суперлига 37-й тур Гёзтепе0 : 2Бешикташ
23.12.2021 Турция - Суперлига 18-й тур Бешикташ2 : 1Гёзтепе
15.05.2021 Турция - Суперлига 42-й тур Гёзтепе1 : 2Бешикташ
24.01.2021 Турция - Суперлига 21-й тур Бешикташ2 : 1Гёзтепе
26.01.2020 Турция - Суперлига 19-й тур Гёзтепе2 : 1Бешикташ
23.08.2019 Турция - Суперлига 2-й тур Бешикташ3 : 0Гёзтепе
16.03.2019 Турция - Суперлига 26-й тур Бешикташ1 : 0Гёзтепе
21.10.2018 Турция - Суперлига 9-й тур Гёзтепе2 : 0Бешикташ
14.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур 1 : 1Гёзтепе
29.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур Гёзтепе1 : 1
22.08.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Гёзтепе
16.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Гёзтепе0 : 0
10.08.2025 Турция — Суперлига 1-й тур 0 : 3Гёзтепе
13.09.2025 Турция — Суперлига 5-й тур Бешикташ2 : 1
31.08.2025 Турция — Суперлига 4-й тур 2 : 0Бешикташ
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Бешикташ0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 1 : 1Бешикташ
17.08.2025 Турция — Суперлига 2-й тур Бешикташ2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай515
2
Лига чемпионов
Фенербахче511
3
Лига Европы
Трабзонспор510
4
Лига конференций
Гёзтепе59
5 Антальяспор59
6 Газиантеп59
7 Аланьяспор58
8 Самсунспор58
9 Коньяспор47
10 Бешикташ36
11 Истанбул Башакшехир45
12 Касымпаша54
13 Ризеспор44
14 Эюпспор54
15 Кайсериспор43
16
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк53
17
Зона вылета
Коджаэлиспор51
18
Зона вылета
Генчлербирлиги50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close