Гёзтепе - Бешикташ 19 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 19-09-2025 19:00
Стадион: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция), вместимость: 30035
19 Сентября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 6-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гёзтепе - Бешикташ, которое состоится 19 Сентября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: Гёзтепе Гюрсель Аксель (Измир, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гёзтепе
Измир
Бешикташ
Стамбул
Главные тренеры
|Станимир Стойлов
История личных встреч
|19.04.2025
|Турция — Суперлига
|32-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|2 : 4
|15.05.2022
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|0 : 2
|23.12.2021
|Турция - Суперлига
|18-й тур
|2 : 1
|15.05.2021
|Турция - Суперлига
|42-й тур
|1 : 2
|24.01.2021
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|2 : 1
|26.01.2020
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 1
|23.08.2019
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|3 : 0
|16.03.2019
|Турция - Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|21.10.2018
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|1 : 1
|29.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|0 : 0
|10.08.2025
|Турция — Суперлига
|1-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Турция — Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Турция — Суперлига
|4-й тур
|2 : 0
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 1
|17.08.2025
|Турция — Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
