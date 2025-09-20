00:43 ()
Акрон - Рубин 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:45
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
20 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Акрон
Рубин

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
22.11.2024 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин3 : 0Акрон
23.10.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 6-й тур Акрон0 : 1Рубин
19.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Акрон1 : 2Рубин
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Рубин4 : 0Акрон
13.05.2023 Россия — Мелбет Первая лига 31-й тур Рубин3 : 2Акрон
18.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Акрон2 : 4Рубин
23.10.2022 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Акрон0 : 0Рубин
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 4-й тур Акрон1 : 3
13.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур 2 : 1Акрон
31.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур Акрон0 : 2
28.08.2025 Fonbet Кубок России Группа D. 3-й тур 2 : 0Акрон
24.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 1Акрон
16.09.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 4-й тур 0 : 0 4 : 2Рубин
12.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Рубин1 : 0
12.09.2025 Россия — МФЛ 22-й тур Рубин6 : 0
30.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 7-й тур 2 : 2Рубин
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 0 : 0Рубин
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар819
2 Балтика816
3 Локомотив М816
4 ЦСКА815
5 Рубин814
6 Зенит813
7 Крылья Советов812
8 Спартак М812
9 Динамо М89
10 Ахмат89
11 Ростов88
12 Динамо Мх88
13
Стыковая зона
Оренбург87
14
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород86
15
Зона вылета
Акрон86
16
Зона вылета
Сочи81

