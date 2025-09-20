Акрон - Рубин 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 15:45
Стадион: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия), вместимость: 44918
20 Сентября 2025 года в 16:45 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Рубин, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Самара Арена (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|22.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|23.10.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|0 : 1
|19.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|4 : 0
|13.05.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|31-й тур
|3 : 2
|18.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|23.10.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 4-й тур
|1 : 3
|13.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 2
|28.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 3-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|16.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0 4 : 2
|12.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|12.09.2025
|Россия — МФЛ
|22-й тур
|6 : 0
|30.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|8
|19
|2
|Балтика
|8
|16
|3
|Локомотив М
|8
|16
|4
|ЦСКА
|8
|15
|5
|Рубин
|8
|14
|6
|Зенит
|8
|13
|7
|Крылья Советов
|8
|12
|8
|Спартак М
|8
|12
|9
|Динамо М
|8
|9
|10
|Ахмат
|8
|9
|11
|Ростов
|8
|8
|12
|Динамо Мх
|8
|8
| 13
Стыковая зона
|Оренбург
|8
|7
| 14
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|8
|6
| 15
Зона вылета
|Акрон
|8
|6
| 16
Зона вылета
|Сочи
|8
|1