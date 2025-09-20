00:43 ()
Ливерпуль - Эвертон 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 13:30
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 61276
20 Сентября 2025 года в 14:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Ливерпуль
Эвертон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Эвертон, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ливерпуль1 : 0Эвертон
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Эвертон2 : 0Ливерпуль
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
13.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
03.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Эвертон0 : 0Ливерпуль
24.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Ливерпуль2 : 0Эвертон
01.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Эвертон1 : 4Ливерпуль
20.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Ливерпуль0 : 2Эвертон
17.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Эвертон2 : 2Ливерпуль
17.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ливерпуль3 : 2
14.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 1Ливерпуль
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Ливерпуль1 : 0
25.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 3Ливерпуль
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Эвертон0 : 0
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 2 : 3Эвертон
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Эвертон2 : 0
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Эвертон2 : 0
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 1 : 0Эвертон
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

