Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|21.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|5 : 2
|03.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 1
|29.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|4 : 3
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|01.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|28.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 2
|26.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 3
|16.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 3
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|3 : 2
|22.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 5
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|16.09.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 4 : 2
|13.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|31.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Борнмут
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Челси
|4
|8
|6
|Сандерленд
|4
|7
|7
|Эвертон
|4
|7
|8
|Манчестер Сити
|4
|6
|9
|Кристал Пэлас
|4
|6
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|5
|11
|Фулхэм
|4
|5
|12
|Брентфорд
|4
|4
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|4
|14
|Манчестер Юнайтед
|4
|4
|15
|Ноттингем Форест
|4
|4
|16
|Лидс Юнайтед
|4
|4
|17
|Бёрнли
|4
|3
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|2
|20
|Вулверхэмптон
|4
|0