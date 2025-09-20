00:44 ()
Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
Англия Грэм Поттер
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
18.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Кристал Пэлас
24.08.2024 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас0 : 2Вест Хэм Юнайтед
21.04.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас5 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.12.2023 Англия - Премьер-лига 14-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
29.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас4 : 3Вест Хэм Юнайтед
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 2Кристал Пэлас
01.01.2022 Англия - Премьер-лига 21-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
28.08.2021 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Кристал Пэлас
26.01.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Кристал Пэлас2 : 3Вест Хэм Юнайтед
16.12.2020 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Кристал Пэлас
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 3
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Вест Хэм Юнайтед
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
22.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 5
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 0Вест Хэм Юнайтед
16.09.2025 Англия — Кубок лиги 1/16 финала Кристал Пэлас1 : 1 4 : 2
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур Кристал Пэлас0 : 0
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур 0 : 3Кристал Пэлас
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0Кристал Пэлас
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Кристал Пэлас1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

