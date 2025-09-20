00:44 ()
Суббота 20 сентября
Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 16:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
20 Сентября 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 5-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Дания Томас Франк
История личных встреч
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
06.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2024 Англия - Премьер-лига 24-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
28.12.2023 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 2Тоттенхэм Хотспур
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Тоттенхэм Хотспур
16.04.2022 Англия - Премьер-лига 33-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
16.03.2022 Англия - Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Тоттенхэм Хотспур
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Тоттенхэм Хотспур3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
31.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
13.09.2025 Англия — Премьер-лига 4-й тур 0 : 3Тоттенхэм Хотспур
30.08.2025 Англия — Премьер-лига 3-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль412
2
Лига чемпионов
Арсенал49
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур49
4
Лига чемпионов
Борнмут49
5
Лига Европы
Челси48
6 Сандерленд47
7 Эвертон47
8 Манчестер Сити46
9 Кристал Пэлас46
10 Ньюкасл Юнайтед45
11 Фулхэм45
12 Брентфорд44
13 Брайтон энд Хоув Альбион44
14 Манчестер Юнайтед44
15 Ноттингем Форест44
16 Лидс Юнайтед44
17 Бёрнли43
18 Вест Хэм Юнайтед43
19 Астон Вилла42
20 Вулверхэмптон40

