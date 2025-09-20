Вильярреал - Осасуна 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Алессио Лиши
История личных встреч
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|4 : 2
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 3
|17.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|16.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 0
|13.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|5 : 0
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|2 : 0
|31.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Эспаньол
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Вильярреал
|4
|7
|7
|Алавес
|4
|7
|8
|Эльче
|4
|6
|9
|Бетис
|5
|6
|10
|Осасуна
|4
|6
|11
|Атлетико М
|4
|5
|12
|Севилья
|4
|4
|13
|Райо Вальекано
|4
|4
|14
|Сельта
|5
|4
|15
|Валенсия
|4
|4
|16
|Овьедо
|4
|3
|17
|Реал Сосьедад
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Леванте
|4
|1
| 19
Зона вылета
|Мальорка
|4
|1
| 20
Зона вылета
|Жирона
|4
|1