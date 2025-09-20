00:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Вильярреал - Осасуна 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
20 Сентября 2025 года в 19:30 (+03:00). Испания — Примера, 5-й тур
Вильярреал
Осасуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Осасуна, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Италия Алессио Лиши
История личных встреч
03.05.2025 Испания — Примера 34-й тур Вильярреал4 : 2Осасуна
24.11.2024 Испания — Примера 14-й тур Осасуна2 : 2Вильярреал
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Осасуна1 : 1Вильярреал
26.11.2023 Испания - Примера 14-й тур Вильярреал3 : 1Осасуна
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Осасуна0 : 3Вильярреал
17.10.2022 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал2 : 0Осасуна
05.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Осасуна1 : 0Вильярреал
17.10.2021 Испания - Примера 9-й тур Вильярреал1 : 2Осасуна
11.04.2021 Испания - Примера 30-й тур Вильярреал1 : 2Осасуна
19.12.2020 Испания - Примера 14-й тур Осасуна1 : 3Вильярреал
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 1 : 0Вильярреал
13.09.2025 Испания — Примера 4-й тур 2 : 0Вильярреал
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 1Вильярреал
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Вильярреал5 : 0
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 0
14.09.2025 Испания — Примера 4-й тур Осасуна2 : 0
31.08.2025 Испания — Примера 3-й тур 1 : 0Осасуна
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур Осасуна1 : 0
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 0Осасуна
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 1 : 1Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид412
2
Лига чемпионов
Барселона410
3
Лига чемпионов
Эспаньол410
4
Лига чемпионов
Хетафе49
5
Лига Европы
Атлетик Б49
6
Лига конференций
Вильярреал47
7 Алавес47
8 Эльче46
9 Бетис56
10 Осасуна46
11 Атлетико М45
12 Севилья44
13 Райо Вальекано44
14 Сельта54
15 Валенсия44
16 Овьедо43
17 Реал Сосьедад42
18
Зона вылета
Леванте41
19
Зона вылета
Мальорка41
20
Зона вылета
Жирона41

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close