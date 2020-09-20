00:45 ()
Суббота 20 сентября
Верона - Ювентус 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 18:00
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
20 Сентября 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Верона
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Ювентус, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Ювентус2 : 0Верона
26.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Верона0 : 3Ювентус
17.02.2024 Италия - Серия А 25-й тур Верона2 : 2Ювентус
28.10.2023 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус1 : 0Верона
01.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 28-й тур Ювентус1 : 0Верона
10.11.2022 Италия - Серия А Серия А. 14-й тур Верона0 : 1Ювентус
06.02.2022 Италия - Серия А 24-й тур Ювентус2 : 0Верона
30.10.2021 Италия - Серия А 11-й тур Верона2 : 1Ювентус
27.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Верона1 : 1Ювентус
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Ювентус1 : 1Верона
15.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Верона0 : 0
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 4 : 0Верона
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 1 : 1Верона
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала 1 : 1 2 : 4Верона
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 1 : 2Верона
16.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ювентус4 : 4
13.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Ювентус4 : 3
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 1Ювентус
24.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус2 : 0
16.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Милан36
6
Лига конференций
Рома36
7 Аталанта35
8 Кальяри34
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче31

