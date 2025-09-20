00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Удинезе - Милан 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 20:45
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
20 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 4-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Удинезе
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Милан, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Милан
Милан
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
11.04.2025 Италия — Серия А 32-й тур Удинезе0 : 4Милан
19.10.2024 Италия — Серия А 8-й тур Милан1 : 0Удинезе
20.01.2024 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 3Милан
04.11.2023 Италия - Серия А 11-й тур Милан0 : 1Удинезе
18.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 27-й тур Удинезе3 : 1Милан
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Милан4 : 2Удинезе
25.02.2022 Италия - Серия А 27-й тур Милан1 : 1Удинезе
11.12.2021 Италия - Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Милан
03.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Милан1 : 1Удинезе
01.11.2020 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе1 : 2Милан
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур 0 : 1Удинезе
31.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 1 : 2Удинезе
25.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Удинезе1 : 1
18.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Удинезе2 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 2Удинезе
14.09.2025 Италия — Серия А 3-й тур Милан1 : 0
29.08.2025 Италия — Серия А 2-й тур 0 : 2Милан
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Милан1 : 2
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Милан2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи39
2
Лига чемпионов
Ювентус39
3
Лига чемпионов
Кремонезе37
4
Лига чемпионов
Удинезе37
5
Лига Европы
Милан36
6
Лига конференций
Рома36
7 Аталанта35
8 Кальяри34
9 Комо34
10 Торино34
11 Сассуоло33
12 Интер М33
13 Болонья33
14 Лацио33
15 Дженоа32
16 Фиорентина32
17 Верона32
18
Зона вылета
Пиза31
19
Зона вылета
Парма31
20
Зона вылета
Лечче31

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close