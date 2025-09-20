00:45 ()
Онлайн трансляции
Суббота 20 сентября
Свернуть список

Вердер - Фрайбург 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Вердер
Фрайбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Фрайбург, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
Германия Хорст Штеффен
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 0Вердер
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Вердер0 : 1Фрайбург
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Вердер3 : 1Фрайбург
26.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Фрайбург1 : 0Вердер
16.04.2023 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер1 : 2Фрайбург
22.10.2022 Германия - Бундеслига 11-й тур Фрайбург2 : 0Вердер
13.02.2021 Германия - Бундеслига 21-й тур Вердер0 : 0Фрайбург
17.10.2020 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург1 : 1Вердер
23.05.2020 Германия - Бундеслига 27-й тур Фрайбург0 : 1Вердер
02.11.2019 Германия - Бундеслига 10-й тур Вердер2 : 2Фрайбург
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 0 : 4Вердер
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер3 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 4 : 1Вердер
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Вердер
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер1 : 2
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Фрайбург3 : 1
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 4 : 1Фрайбург
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close