Вердер - Фрайбург 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Фрайбург, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 1
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|0 : 4
|30.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|4 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|13.09.2025
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|4 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Кёльн
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|3
|6
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|3
|6
|7
|РБ Лейпциг
|3
|6
|8
|Вольфсбург
|3
|5
|9
|Вердер
|3
|4
|10
|Байер
|3
|4
|11
|Аугсбург
|3
|3
|12
|Штутгарт
|3
|3
|13
|Фрайбург
|3
|3
|14
|Унион
|3
|3
|15
|Майнц
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Боруссия М
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Гамбург
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|3
|0