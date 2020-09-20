00:45 ()
Суббота 20 сентября
Аугсбург - Майнц 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 15:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
20 Сентября 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Аугсбург
Майнц

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Майнц, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
Главные тренеры
Германия Сандро Вагнер
Дания Бо Хенриксен
История личных встреч
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Майнц0 : 0Аугсбург
20.09.2024 Германия — Бундеслига 4-й тур Аугсбург2 : 3Майнц
17.02.2024 Германия - Бундеслига 22-й тур Майнц1 : 0Аугсбург
23.09.2023 Германия — Бундеслига 5-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Майнц3 : 1Аугсбург
20.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур Аугсбург1 : 2Майнц
06.04.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Аугсбург2 : 1Майнц
22.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Майнц4 : 1Аугсбург
28.02.2021 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц0 : 1Аугсбург
31.10.2020 Германия — Бундеслига 6-й тур Аугсбург3 : 1Майнц
14.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур 2 : 1Аугсбург
30.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур Аугсбург2 : 3
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 1 : 3Аугсбург
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Аугсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Аугсбург1 : 2
13.09.2025 Германия — Бундеслига 3-й тур Майнц0 : 1
31.08.2025 Германия — Бундеслига 2-й тур 1 : 1Майнц
28.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Майнц4 : 1
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Майнц0 : 1
21.08.2025 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 2 : 1Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария39
2
Лига чемпионов
Боруссия Д37
3
Лига чемпионов
Кёльн37
4
Лига чемпионов
Санкт-Паули37
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф36
6
Лига конференций
Хоффенхайм36
7 РБ Лейпциг36
8 Вольфсбург35
9 Вердер34
10 Байер34
11 Аугсбург33
12 Штутгарт33
13 Фрайбург33
14 Унион33
15 Майнц31
16
Стыковая зона
Боруссия М31
17
Зона вылета
Гамбург31
18
Зона вылета
Хайденхайм30

