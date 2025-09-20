00:45 ()
Суббота 20 сентября
Нант - Ренн 20 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 20-09-2025 17:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
20 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Нант
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Антуан Комбуаре
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
18.04.2025 Франция — Лига 1 30-й тур Ренн2 : 1Нант
08.12.2024 Франция — Лига 1 14-й тур Нант1 : 0Ренн
20.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур Нант0 : 3Ренн
01.10.2023 Франция - Лига 1 7-й тур Ренн3 : 1Нант
26.02.2023 Франция - Лига 1 25-й тур Нант0 : 1Ренн
09.10.2022 Франция - Лига 1 10-й тур Ренн3 : 0Нант
11.05.2022 Франция - Лига 1 36-й тур Нант2 : 1Ренн
22.08.2021 Франция - Лига 1 3-й тур Ренн1 : 0Нант
11.04.2021 Франция - Лига 1 32-й тур Ренн1 : 0Нант
06.01.2021 Франция - Лига 1 18-й тур Нант0 : 0Ренн
13.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур 1 : 0Нант
30.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур Нант1 : 0
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 1 : 0Нант
17.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Нант0 : 1
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур Нант3 : 0
14.09.2025 Франция — Лига 1 4-й тур Ренн3 : 1
31.08.2025 Франция — Лига 1 3-й тур 1 : 1Ренн
24.08.2025 Франция — Лига 1 2-й тур 4 : 0Ренн
15.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ренн1 : 0
17.05.2025 Франция — Лига 1 34-й тур 4 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ412
2
Лига чемпионов
Лилль410
3
Лига чемпионов
Монако49
4
Лига чемпионов
Лион49
5
Лига Европы
Страсбург49
6
Лига конференций
Ренн47
7 Марсель46
8 Ланс46
9 Ницца46
10 Тулуза46
11 Париж46
12 Анже45
13 Гавр43
14 Нант43
15 Осер43
16
Стыковая зона
Лорьян43
17
Зона вылета
Брест41
18
Зона вылета
Метц41

Отзывы и комментарии к матчу

