Нант - Ренн 20 Сентября прямая трансляция
Начало трансляции: 20-09-2025 17:00
Стадион: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38285
20 Сентября 2025 года в 18:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 5-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Ренн, которое состоится 20 Сентября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар — Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Хабиб Бей
История личных встреч
|18.04.2025
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 1
|08.12.2024
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 3
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|3 : 1
|26.02.2023
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|09.10.2022
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|2 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 0
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 0
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|3 : 0
|14.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|24.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|4 : 0
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|4
|9
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|4
|9
| 6
Лига конференций
|Ренн
|4
|7
|7
|Марсель
|4
|6
|8
|Ланс
|4
|6
|9
|Ницца
|4
|6
|10
|Тулуза
|4
|6
|11
|Париж
|4
|6
|12
|Анже
|4
|5
|13
|Гавр
|4
|3
|14
|Нант
|4
|3
|15
|Осер
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Брест
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Метц
|4
|1